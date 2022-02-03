Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в больницу

По его словам, у него высокая температура и кашель, однако тест на COVID-19 отрицательный.

«Так себе самочувствие», - заключил Ройзман, который в 2020 уже переболел коронавирусом, а летом 2021 года сделал прививку.

Ранее телеведущий Александр Масляков заявил, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за повторного заражения коронавирусом.

