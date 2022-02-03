Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в больницу
3 февраля 202216:58
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован, сообщает РИА Новости.
По его словам, у него высокая температура и кашель, однако тест на COVID-19 отрицательный.
«Так себе самочувствие», - заключил Ройзман, который в 2020 уже переболел коронавирусом, а летом 2021 года сделал прививку.
Ранее телеведущий Александр Масляков заявил, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за повторного заражения коронавирусом.
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3 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru