Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в больницу

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован, сообщает РИА Новости.

Мэр Красноярска второй раз заразился коронавирусом

По его словам, у него высокая температура и кашель, однако тест на COVID-19 отрицательный.

«Так себе самочувствие», - заключил Ройзман, который в 2020 уже переболел коронавирусом, а летом 2021 года сделал прививку.

Ранее телеведущий Александр Масляков заявил, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за повторного заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБольницаГоспитализацияЕвгений Ройзман
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