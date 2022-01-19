Мэр Красноярска второй раз заразился коронавирусом

Мэр сообщил, что пять дней назад прошел ревакцинацию, сделал первый компонент прививки, однако вчера, сдав анализ, выяснилось, что он положительный. Еремин отметил, что пока абсолютной защиты от этой «заразы» нет, но прививка позволяет пройти заболевание легче.

Красноярский мэр добавил, что город находится под его контролем, опыт управления онлайн уже есть.

