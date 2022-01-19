Мэр Красноярска второй раз заразился коронавирусом
Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил в Instagram, что в очередной раз заразился COVID-19. В первый раз градоначальник переболел коронавирусом в конце октября 2020 года. Он рассказал, что у него и его старшей дочери был положительный результат на коронавирус. По словам Еремина, чувствует себя он нормально и находится вместе с семьей на изоляции.
Мэр сообщил, что пять дней назад прошел ревакцинацию, сделал первый компонент прививки, однако вчера, сдав анализ, выяснилось, что он положительный. Еремин отметил, что пока абсолютной защиты от этой «заразы» нет, но прививка позволяет пройти заболевание легче.
Красноярский мэр добавил, что город находится под его контролем, опыт управления онлайн уже есть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru