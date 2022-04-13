Экс-кандидат в президенты Казахстана объяснил отмену парада Победы
Казахский политик Амиржан Косанов в эфире НСН сослался на события на Украине.
Когда на постсоветском пространстве идут военные действия, не время для проведения парада ко Дню Победы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший руководитель пресс-службы правительства Казахстана, экс-кандидат в президенты от оппозиции Амиржан Косанов.
«Сейчас не время и не место для того, чтобы проводить такие помпезные парады. Не время бряцать оружием, показывать свои мускулы, когда на постсоветском пространстве идет ... (спецоперация – прим. НСН). Когда две бывшие союзные республики воюют друг с другом, фон не очень хороший», - уверен казахский политик.
Ранее сегодня Минобороны Казахстана объявило, что 9 мая в этом году в Казахстане проведение военного парада ко Дню Победы не планируется. При этом в ведомстве отметили, что в этот день состоятся военно-патриотические мероприятия и чествование ветеранов войны и Вооруженных сил страны.
«У казахов происходит пересмотр многих ценностей, связанных с советским прошлым. Помимо всего позитивного, положительного все больше говорят о сталинских репрессиях, голодоморе, в результате которого казахи потеряли почти пять миллионов своих соотечественников», - отметил Косанов.
Комментируя возможную реакцию России на отмену парада, политик высказал мнение, что российскому руководству необходимо осознать, что Казахстан – независимое государство, которое нацелено на самостоятельное определение своего будущего. Уважение к этому выбору народа – залог крепкой дружбы между странами.
«Кремлю нужно привыкать к мысли, что Казахстан – это независимое государство, такой же член ООН, как и Россия. Да, у нас общая граница на 7,5 тысячи км и общая история, общее экономическое, культурное, политическое пространство. Но каждая страна сама решает свою судьбу, а также проводить или нет парад Победы. И это все не имеет отношения к вечной дружбе между казахами и русскими, казахами и украинцами, казахами и узбеками. Отношения остаются, а политика – приходящая вещь. Политическая конъюнктура приходит и уходит, а народы остаются. Когда народы будут уважать выбор каждого из них, то дружба будет только укрепляться», - уверен Косанов.
Парламент Латвии 8 апреля запретил празднование Дня Победы, вместо этого в стране объявили 9 мая «днем памяти погибших на Украине». Этот день будет траурным, а любые праздничные массовые мероприятия запрещены.
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