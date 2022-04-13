Экс-кандидат в президенты Казахстана объяснил отмену парада Победы

Когда на постсоветском пространстве идут военные действия, не время для проведения парада ко Дню Победы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший руководитель пресс-службы правительства Казахстана, экс-кандидат в президенты от оппозиции Амиржан Косанов.

«Сейчас не время и не место для того, чтобы проводить такие помпезные парады. Не время бряцать оружием, показывать свои мускулы, когда на постсоветском пространстве идет ... (спецоперация – прим. НСН). Когда две бывшие союзные республики воюют друг с другом, фон не очень хороший», - уверен казахский политик.

Ранее сегодня Минобороны Казахстана объявило, что 9 мая в этом году в Казахстане проведение военного парада ко Дню Победы не планируется. При этом в ведомстве отметили, что в этот день состоятся военно-патриотические мероприятия и чествование ветеранов войны и Вооруженных сил страны.

«У казахов происходит пересмотр многих ценностей, связанных с советским прошлым. Помимо всего позитивного, положительного все больше говорят о сталинских репрессиях, голодоморе, в результате которого казахи потеряли почти пять миллионов своих соотечественников», - отметил Косанов.