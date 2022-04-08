Песков раскритиковал решение Латвии запретить празднование Дня Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «постыдным» решение латвийских властей, которые запретили празднование Дня Победы в стране, сообщает ТАСС.
Он выразил надежду, что действия латвийского парламента не повлияют на мнение жителей республики, хранящих в своём сердце память о победе в Великой Отечественной войне.
«Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой истории, будут хранить это в своём сердце несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей», — сказал он.
Ранее Парламент Латвии постановил, что вместо Дня Победы 9 мая в стране будет «День памяти погибших на Украине».
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