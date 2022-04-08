Песков раскритиковал решение Латвии запретить празднование Дня Победы

Он выразил надежду, что действия латвийского парламента не повлияют на мнение жителей республики, хранящих в своём сердце память о победе в Великой Отечественной войне.

«Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой истории, будут хранить это в своём сердце несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей», — сказал он.

Ранее Парламент Латвии постановил, что вместо Дня Победы 9 мая в стране будет «День памяти погибших на Украине».

