Казахстан отменил парад в День Победы

Минобороны Казахстана объявило, что в этом году в стране военный парад ко Дню Победы не состоится.

«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется», — говорится в сообщении ведомства.