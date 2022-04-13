Казахстан отменил парад в День Победы
Минобороны Казахстана объявило, что в этом году в стране военный парад ко Дню Победы не состоится.
«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется», — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем в этот день состоятся военно-патриотические мероприятия и чествование ветеранов войны и Вооруженных сил страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля заявил, что в этом году в России 9 мая «будут праздновать как всегда». В марте в Госдуме не исключили очное проведение акции «Бессмертный полк».
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