В Латвии запретили празднование Дня Победы
Парламент Латвии запретил празднование Дня Победы, об этом сообщает интернет-портал Delfi.
Вместо этого в стране объявили 9 мая «днем памяти погибших на Украине». Отмечается, что утверждение этого законопроекта прошло за сутки.
Теперь 9 мая в Латвии объявлен траурным днем, в связи с этим в стране будет нельзя проводить праздничные массовые развлекательные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всего государства будут запрещены салюты.
Ранее Сейм Латвии запретил публично использовать Георгиевские ленты.
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