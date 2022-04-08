В Латвии запретили празднование Дня Победы

Парламент Латвии запретил празднование Дня Победы, об этом сообщает интернет-портал Delfi.

Вместо этого в стране объявили 9 мая «днем памяти погибших на Украине». Отмечается, что утверждение этого законопроекта прошло за сутки.

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Теперь 9 мая в Латвии объявлен траурным днем, в связи с этим в стране будет нельзя проводить праздничные массовые развлекательные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всего государства будут запрещены салюты.

Ранее Сейм Латвии запретил публично использовать Георгиевские ленты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретПраздникПарламентДень ПобедыЛатвия
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