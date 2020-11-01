Экс-губернатор Волгоградской области скончался от COVID-19 в Москве
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер в столице, где лечился от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрации.
«Николай Кириллович умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции», - уточнили в руководстве региона.
Напомним, Максюта руководил Волгоградской областью с 1996 по 2009 годы. Мужчине было 73 года.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, 1 ноября в России умерли 245 человек с COVID-19. Всего от заболевания с начала эпидемии погибли 28 235 россиян.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что спады и подъемы заболеваемости будут сопровождать нашу жизнь еще несколько лет.
«Спады и подъемы будут сопровождать нас постоянно. Вирус такой нехороший, он очень заразный, пришел надолго. Нужно привыкать жить в таком режиме. Если вакцинироваться будут многие, то это, конечно, должно повлиять. Но еще не закончилась третья фаза клинических испытаний, появляются данные о повторных заболеваниях. Ситуация достаточно сложная», - сказал Альштейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru