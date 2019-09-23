Обвинитель Друзя пристыдил Первый канал за возвращение знатока в эфир
Бывший главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, обвинивший Александра Друзя в попытке подкупа, в эфире НСН резко раскритиковал решение вернуть знатока в «Что? Где? Когда?».
Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» впервые после скандала с попыткой подкупа главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. На сайте компании-производителя шоу «Игра-ТВ» уточняется, что это произойдет до конца 2019 года, но в текущем игровом сезоне Друзь не займет место за столом.
Отмечается также, что решение принято в связи с тем, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь принес свои извинения после скандала, а также потому, что «прошло достаточно времени».
Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер в эфире НСН выступил резко против возвращения Александра Друзя в эфир Первого канала.
«Я не считаю его возвращение справедливым. Я придерживаюсь мнения, что это решение постыдно для телекомпании. Возвращать Друзя пусть даже не за игровой стол, а в качестве зрителя - постыдно. Я очень надеюсь, что Друзь не сядет в следующем сезоне за стол, хотя телекомпания верит в обратное. Лично от себя я бы не рекомендовал ему этого делать», - сказал Бер.
Напомним, Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа с целью получение главного призы телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» - 3 млн. рублей. Магистр якобы за пару дней до съемок по телефону предложил Беру передать ему вопросы с ответами передачи и обещал отдать ему третью часть выигрыша.
В свою очередь Друзь утверждал, что ситуация носила обратный характер - Бер сам предложил ему сделку. Магистр "Что? Где? Когда?" по его словам, решил подыграть редактору, чтобы понять, «насколько далеко может пойти этот человек». Далее Друзь рассказал о ситуации коллеге Виктору Сидневу, с которым должен был принимать участие в шоу, и они решили изучить ситуацию.
Руководство «Первого канала» отстранило Александра Друзя и Илью Бера от участия в обеих программах.
Ранее в эфире НСН бывший защитник знатоков телепрограммы «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский высказался в поддержку решения по возврату Александра Друзя в клуб.
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