Обвинитель Друзя пристыдил Первый канал за возвращение знатока в эфир

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» впервые после скандала с попыткой подкупа главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. На сайте компании-производителя шоу «Игра-ТВ» уточняется, что это произойдет до конца 2019 года, но в текущем игровом сезоне Друзь не займет место за столом.

Отмечается также, что решение принято в связи с тем, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь принес свои извинения после скандала, а также потому, что «прошло достаточно времени».

Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер в эфире НСН выступил резко против возвращения Александра Друзя в эфир Первого канала.

«Я не считаю его возвращение справедливым. Я придерживаюсь мнения, что это решение постыдно для телекомпании. Возвращать Друзя пусть даже не за игровой стол, а в качестве зрителя - постыдно. Я очень надеюсь, что Друзь не сядет в следующем сезоне за стол, хотя телекомпания верит в обратное. Лично от себя я бы не рекомендовал ему этого делать», - сказал Бер.