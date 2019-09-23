Друзя вернут в передачу «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь после скандала с попыткой подкупа ведущего программы вернется в клуб «Что? Где? Когда?». Это произойдет до конца года, говорится на сайте компании-производителя шоу «Игра-ТВ». Там уточняется, что до конца сезона он играть не будет.
На сайте телекомпании «Игра-ТВ» поясняется, что в связи с тем, что Александр Друзь принес свои извинения после произошедшего, а также потому что «прошло достаточно времени», было принято решение о его возвращении в Клуб, передают «Дни.ру».
Ранее бывший главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, который ранее обвинил Александра Друзя в жульничестве, не поверил в его раскаяние.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Друзя вернут в передачу «Что? Где? Когда?»
- Путин назвал вызов для всего человечества
- Россия подключилась к Парижскому соглашению по климату
- В МЧС рассказали о готовности России к отопительному сезону
- «Это уже история». Владимир Соловьев о раскрытии дела об убийстве Михаила Круга