Друзя вернут в передачу «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь после скандала с попыткой подкупа ведущего программы вернется в клуб «Что? Где? Когда?». Это произойдет до конца года, говорится на сайте компании-производителя шоу «Игра-ТВ». Там уточняется, что до конца сезона он играть не будет.

На сайте телекомпании «Игра-ТВ» поясняется, что в связи с тем, что Александр Друзь принес свои извинения после произошедшего, а также потому что «прошло достаточно времени», было принято решение о его возвращении в Клуб, передают «Дни.ру».

Ранее бывший главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, который ранее обвинил Александра Друзя в жульничестве, не поверил в его раскаяние.



