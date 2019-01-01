Друзь извинился за скандал с подкупом «Кто хочет стать миллионером?»

Извинения за скандал с попыткой подкупа в программе «Кто хочет стать миллионером?» принёс знаток Александр Друзь. Его слова приводятся в отчёте о заседании правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе „Кто хочет стать миллионером?“ нанесли ущерб репутации МАК „Что? Где? Когда?“. Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым моё участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — отмечает в заявлении Друзь.

Добавим, также по итогам заседания Друзь сложил полномочия главы комиссии по этике клуба, а сама комиссия была расформирована. При этом он сохранил за собой пост вице-президента организации.