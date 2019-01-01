Друзь извинился за скандал с подкупом «Кто хочет стать миллионером?»
Извинения за скандал с попыткой подкупа в программе «Кто хочет стать миллионером?» принёс знаток Александр Друзь. Его слова приводятся в отчёте о заседании правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе „Кто хочет стать миллионером?“ нанесли ущерб репутации МАК „Что? Где? Когда?“. Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым моё участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — отмечает в заявлении Друзь.
Добавим, также по итогам заседания Друзь сложил полномочия главы комиссии по этике клуба, а сама комиссия была расформирована. При этом он сохранил за собой пост вице-президента организации.
Напомним, Александр Друзь оказался в центре скандала после того, как главный редактор телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра в нечестной игре. По его словам, за несколько дней до записи выпуска шоу с участием Александра Друзя и еще одного знатока «Что? Где? Когда?» Виктора Сиднева магистр предложил Беру «помочь» победить в викторине взамен на долю в выигрыше. Все разговоры редактор записывал на диктофон. Сам Друзь позже заявил, что аудиозаписи разговоров с Бером — подлинные. Однако, по словам знатока, именно Бер предложил ему сделку с правильными ответами, а Друзь «старательно ему подыграл». В итоге оба были отстранены от участия в телепроектах на неопределенный срок.
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