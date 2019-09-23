Барщевский обрадовался возвращению Друзя в «Что? Где? Когда?»
Бывший защитник знатоков телепрограммы «Что? Где? Когда?» в эфире НСН прокомментировал возвращение Александра Друзя в клуб.
До конца текущего года в клуб «Что? Где? Когда?» вернется Александр Друзь, который был дисквалифицирован после скандала с попыткой подкупа ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?».
Бывший защитник знатоков телепрограммы «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский в эфире НСН высказался в поддержку решения по возврату Друзя в клуб.
«Я считаю, что Александр Друзь очень заслуженный игрок «Что? Где? Когда?» и очень достойный человек. А та провокация, на которую он повелся, послужила хорошим уроком и для него, и для всех остальных. Но я считаю, что один неразумный поступок не может перечеркивать всю жизнь человека и его заслуги перед зрителями, клубом и интеллектуальной элитой России», - сказал Барщевский.
Напомним, главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа с целью получения главного приза — 3 миллионов рублей. Сама история произошла в ноябре 2018 года. По словам Бера, за несколько дней до съемок передачи Александр Друзь по телефону попросил передать ему все вопросы и ответы программы. В качестве вознаграждения магистр «Что? Где? Когда?» обещал передать треть выигрыша Илье Беру.
Позже Друзь заявил, что сожалеет о том, что его действия нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Также он принёс извинения всем людям, которым его участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред.
Ранее, в эфире НСН Михаил Барщевский отказался верить в историю и ее комментировать.
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