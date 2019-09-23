Барщевский обрадовался возвращению Друзя в «Что? Где? Когда?»

До конца текущего года в клуб «Что? Где? Когда?» вернется Александр Друзь, который был дисквалифицирован после скандала с попыткой подкупа ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?».

Бывший защитник знатоков телепрограммы «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский в эфире НСН высказался в поддержку решения по возврату Друзя в клуб.

«Я считаю, что Александр Друзь очень заслуженный игрок «Что? Где? Когда?» и очень достойный человек. А та провокация, на которую он повелся, послужила хорошим уроком и для него, и для всех остальных. Но я считаю, что один неразумный поступок не может перечеркивать всю жизнь человека и его заслуги перед зрителями, клубом и интеллектуальной элитой России», - сказал Барщевский.