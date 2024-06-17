Экс-генпрокурор Степанков объяснил механизм прекращения «уголовки» для участников СВО

В рамках действующего законодательства следователи обязаны предлагать обвиняемым и подозреваемым подписать контракт с Минобороны, если в стране действует мобилизация или объявлено военное положение, рассказал в интервью НСН бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков. При этом практика не распространяется на обвиняемых по особо тяжким статьям, связанным с терроризмом, изменой Родине или половой неприкосновенностью несовершеннолетних.