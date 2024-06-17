Экс-генпрокурор Степанков объяснил механизм прекращения «уголовки» для участников СВО
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков пояснил НСН, что следователь обязан предупредить подследственного - контракт с Минобороны избавит его от возможного уголовного преследования.
В рамках действующего законодательства следователи обязаны предлагать обвиняемым и подозреваемым подписать контракт с Минобороны, если в стране действует мобилизация или объявлено военное положение, рассказал в интервью НСН бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков. При этом практика не распространяется на обвиняемых по особо тяжким статьям, связанным с терроризмом, изменой Родине или половой неприкосновенностью несовершеннолетних.
В марте 2024 года Госдума приняла закон, который предусматривает прекращение уголовного преследования лиц, заключивших контракт с Минобороны. Как сообщает Telegram-канал Baza, МВД рекомендовало следователям предлагать обвиняемым и подозреваемым подписать подобные контракты. Степанков подтвердил, что подобная практика вписывается в принятый законопроект.
«Закон теперь обязывает следователей разъяснять подследственному, что он может прекратить уголовное преследование, если в период объявленной мобилизации или военного положения примет участие в боевых действиях. Особенность ситуации в том, что виновным человека может назвать только суд. Сейчас речь о прекращении дела для обвиняемого или подозреваемого. Уголовное дело прекращается, если человек, участвуя в боевых действиях, получит ранение или государственную награду. Дело также будет окончательно прекращено с отменой мобилизации, либо при достижении предельного возраста на военной службе», - сообщил он.
По словам собеседника НСН, подобная практика не располагает к злоупотреблению должностными полномочиями.
«На сегодня предусмотрен определенный механизм гарантий. Следователь возбуждает уголовное дело, которое может быть обжаловано у руководителя следственного подразделения или в прокуратуре. Подследственный сам может не захотеть участвовать в военных действиях, тогда следствие продолжится. Возбуждать уголовное дело, чтобы отправить человека в армию – создание головной боли. Речь о незаконном возбуждении дела, вряд ли единичный случай поможет пополнить ряды вооруженных сил», - заключил он.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин рассказал «Радиоточке НСН», что на данный момент нет смысла отправлять женщин в зону проведения спецоперации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Швейцарии рассматривает Саудовскую Аравию для второй конференции по Украине
- В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова
- В Чехии заявили, что взрыв на полигоне не был вызван диверсией
- Суд в Москве заочно арестовал украинского военного по делу о терроризме
- Роспотребнадзор в Казани зарегистрировал шесть случаев подозрения на ботулизм
- Права на водку «Столичная» и «Московская» продали с торгов в Европе за €1,6 млн
- СМИ: У закрытого ИП актрисы Заворотнюк нашли долг в 140 тысяч рублей
- Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать четырьмя дронами
- СМИ: В Испании задержали готовивших атаку на футболистов «Реала» членов ИГ
- Минюст РФ признал «Германский исторический институт» нежелательной организацией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru