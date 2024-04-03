Минобороны России: Резко выросло количество желающих служить по контракту

Рост количества желающих поступить на службу в российскую армию по контракту наблюдается в Москве и в других городах России. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что с начала 2024 года ряды Вооруженных сил пополнились более чем 100 тысячами контрактников, при этом за последние 10 дней контракты для участия в спецоперации заключили порядка 16 тысяч соотечественников.

Большинством из тех, кто выразил намерение заключить контракт с Вооруженными силами России за последнюю неделю, движет намерение отомстить за погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект об освобождении контрактников от уголовной ответственности.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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