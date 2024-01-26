В России упростили порядок медосвидетельствования для контрактников
В России упростили порядок прохождения медосвидетельствования для желающих служить по контракту, сообщает РИА Новости.
Постановление об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Новый порядок вводит для будущих контрактников одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапного, которое включало предварительное освидетельствование военно-врачебной комиссии военкомата муниципального образования и окончательное обследование, проводимое военно-врачебной комиссией военкомата регионального уровня.
Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов.
Как отмечается, упрощенный порядок медосвидетельствования существенно сократит сроки отбора на военную службу.
Ранее в Минобороны заявили, что в ВС России служат более 640 тысяч контрактников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru