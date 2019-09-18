«Вопиющая несправедливость». Президента просят взять под контроль «дело Устинова»

Более 100 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Петицию разместил актер Александр Паль, автор флешмоба в соцсетях в поддержку Устинова, к которому присоединилось множество российских актеров и режиссеров. Баннер с надписью «Я/Мы Павел Устинов» на своих официальных страницах в соцсетях разместили Ассоциация театральных критиков, Театр имени М.Н.Ермоловой, «Гоголь-центр», «Сатирикон», театр Маяковского, театр Сатиры, «Современник» и другие. В понедельник Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа. Своей вины он не признал и настаивал, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании.

В среду в поддержку Павла Устинова проходили одиночные пикеты у здания администрации президента России. Причем, как свидетельствует «Интерфакс», на Старой площади выстроилась очередь из желающих принять участие в акции. Более того, «вопиющей несправедливостью» назвал ситуацию, в которой оказался актер, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он написал в соцсетях, что пересмотрел множество видеозаписей с места задержания Устинова, и «на любом из них видно, что он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и не ожидал задержания». Как и многие другие, секретарь Генсовета правящей партии задается вопросом, «почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», - написал Андрей Турчак.

С просьбой взять под контроль ситуацию с уголовным делом Павла Устинова и повлиять на его справедливый пересмотр в апелляционной инстанции обратились к президенту Путину работники театров во главе с художественным руководителем «Сатирикона» Константином Райкиным. В открытом письме они выражают возмущение несправедливостью приговора, который называют «вопиющей судебной ошибкой». Авторы письма требуют пресечь злоупотребления со стороны силовых структур и ошибки судебных органов.

В Кремле видеозапись задержания Устинова смотрели, но в судебное производство вмешиваться не будут, - следует из заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд», - указал он. Вместе с тем, Кремль принял к сведению общественный резонанс из-за приговора Павлу Устинову, - заявил Песков.



