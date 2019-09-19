Песков отреагировал на пост дочери о деле Устинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать пост своей дочери о приговоре актёру Павлу Устинову, пишет ТАСС. При этом он отметил, что иногда бывает не согласен с высказываниями своего ребёнка.

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать», — заявил Песков.