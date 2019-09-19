Песков отреагировал на пост дочери о деле Устинова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать пост своей дочери о приговоре актёру Павлу Устинову, пишет ТАСС. При этом он отметил, что иногда бывает не согласен с высказываниями своего ребёнка.
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать», — заявил Песков.
Ранее НСН писала, что старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Елизавета написала пост в блоге на «Эхе Москвы», где допустила, что дело актера Устинова, осуждённого за причинение вреда ОМОНовцу, может быть частью заговора силовых структур против Владимира Путина. Кроме того, она выразила уверенность, что президент РФ никоим образом не причастен к приговору, вынесенному судом по этому делу, пишут Argumenti.ru.
Напомним, Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в день несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стало опубликованное в сети видео, на котором можно увидеть, что Павел не оказывает сопротивления при задержании.
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