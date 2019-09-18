Кучерена будет представлять в суде интересы актёра Устинова

18 сентября18:00

Интересы актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к представителю власти, будет представлять в суде адвокат Анатолий Кучерена, сообщает «Интерфакс». Об этом изданию рассказал худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

«Мы надеемся, что он (Кучерена — прим. НСН) как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — сказал Райкин.

Отметим, что нынешний защитник Устинова адвокат Дмитрий Чешков сообщил «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено, хотя тот уже обращался к родственникам артиста с предложением своих услуг.

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Анатолий Кучерена известен широкой публике в первую очередь как адвокат экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Кроме того, он вёл целый ряд резонансных дел: бизнесмена Сергея Лисовского в деле об убийстве Владислава Листьева, защищал Никиту Михалкова, Иосифа Кобзона, Юрия Любимова, Григория Лепса.

Ранее в поддержку актёра Павла Устинова, якобы вывихнувшего плечо росгвардейцу во время задержания на акции протеста 3 августа, выступил целый ряд театральных и не только деятелей. Поводом для массовой поддержки Павла Устинова стало опубликованное в сети видео, на котором можно увидеть, что актёр не оказывает сопротивления при задержании.

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Дело Устинова
ФОТО: РИА Новости
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