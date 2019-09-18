Кучерена будет представлять в суде интересы актёра Устинова

Интересы актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к представителю власти, будет представлять в суде адвокат Анатолий Кучерена, сообщает «Интерфакс». Об этом изданию рассказал худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

«Мы надеемся, что он (Кучерена — прим. НСН) как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — сказал Райкин.

Отметим, что нынешний защитник Устинова адвокат Дмитрий Чешков сообщил «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено, хотя тот уже обращался к родственникам артиста с предложением своих услуг.