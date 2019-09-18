Черный список черных мантий

О намерении создать «черный список» судей, выносящих незаконные решения, объявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, однако очевидна необходимость «фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения». Судебной системе необходимы изменения, и составление «черного списка» судей сможет изменить систему к лучшему, - считает Титов. В подтверждение этой мысли он напоминает о деле Устинова: «Сейчас идет громкое, вопиющее по своей беззаконности дело актера Павла Устинова: у него не было правонарушения, но он получил реальный срок», - написал бизнес-омбудсмен.

Защита Павла Устинова подала апелляцию на приговор. Она будет рассмотрена Мосгорсудом в понедельник, 23 сентября. Новый адвокат актера Анатолий Кучерена заявил НСН, что намерен подать ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Устинова:

«Я приступил к изучению [дела - НСН] и первый шаг, который я сделаю – поставлю вопрос о мере пресечения, чтобы она была изменена на любую другую, не связанную с лишением свободы. Это первое. Второе, я встречусь с Павлом, чтобы с ним обсудить позицию, и буду готовиться уже к участию в апелляционной инстанции, которая состоится в понедельник в 14:30».

Говоря об инициативе Бориса Титова создать «черный список» судей, выносящих неправомерные решения, Анатолий Кучерена заявил, что разделяет его озабоченность, но вместе с тем указал, что ответственность за неправосудный вердикт должен нести конкретный судья, его вынесший:

«Конечно, меня крайне беспокоит, когда судья районного суда выносит решение, которое не только по мнению общественности, а по мнению специалистов не соответствует фактическим обстоятельствам дела. В данном случае, конечно, то, что говорит Борис Титов, я понимаю его, разделяю его тревогу по поводу решений, которые выносятся и которые порой подрывают устои. Потому что критика идет не только конкретного судьи, который вынес решение, а критика направлена сразу на всю судебную систему, хотя так не должно быть. Потому что выносит решение конкретный судья. Вот и спрос с этого судьи должен быть».

Снижение доверия к судебной и следственной системам администрация президента не фиксирует. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в среду дело актера Павла Устинова.

