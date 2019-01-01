Экс-директор Джигурды рассказала, сколько Алибасов заработал на своей болезни

Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление продюсера Бари Алибасова, по ошибке выпившего средство для чистки труб, является «фейком». А сам Алибасов смог заработать на этом, пишет сайт kp.ru.

По словам Саврасовой, «гений пиара» Алибасов таким образом привлек внимание к юбилею группы «На-На», а также заработал деньги на том, что продавал свое участие в ток-шоу. Так, утверждает Саврасова, ролик с процедурой промывания, которую проходил Алибасов, продали за 10 тысяч долларов. Два появления же продюсера в телеэфире принесло ему 300 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Всего же Бари Алибасов смог заработать более 2 миллионов рублей, утверждает Саврасова.

Ранее в эфире НСН Бари Алибасов-младший также заявлял, что на болезни продюсера пытаются заработать какие-то люди из его окружения. «К отцу пробрались СМИ и взяли у него интервью, хотя строжайше было запрещено кого-то к отцу пускать и показывать его в таком состоянии. Учитывая, что там сейчас появились СМИ, у меня есть понимание, что кто-то из отцовского окружения на нем зарабатывает, давая к нему доступ СМИ, пока он в неадекватном состоянии. Но кто это, я не могу понять, потому что доступ к нему был у пяти человек», - рассказал он.

