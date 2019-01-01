Алибасов-младший: Отец сказал, что ненавидит меня. Но за что, папа?!

По словам сына Алибасова, у него есть три версии, из-за чего это могло произойти. «Либо он очень сильно напуган, потому что большую часть времени, когда отец ругается, он говорит все очень внятно-складно. Но пугает, что когда он ругается, он использует очень непонятные аргументы. Он говорит «Сынок, ты пытался отжать у меня бизнес, пока я был в командировке». То есть он почему-то решил, что он был не в больнице и ему не жизнь спасали, а он был в командировке. И что я в это время возглавил рейдерский захват, чтобы его бизнес с квартирой захватить. И что он об этом узнал из средств массовой информации, что у него все в архиве теперь подшито, каждая статья, где я вроде как про это говорил», - недоумевает собеседник НСН.

Исходя из того, что аргументы Алибасова-старшего очень точные, у его сына есть два объяснения. «Он говорит: «Я сам это видел своими глазами», я думаю, либо первый вариант, что у него перемешалась в голове история, которую он разруливал в семье Лидии Николаевны. И у него после медикаментозной комы смешалось, и он четко не понимает, какие проблемы он разруливал в семье Лидии Николаевны, какие – в наших с ним отношениях. Они у нас были такие, символические достаточно. И это более-менее нормально, значит, у него через пару дней все придет в порядок. Либо, чего я сейчас опасаюсь, пока меня два дня не было, кто-то отца превратил в дойную корову. Мне даже сообщают, что у него какие-то документы на квартиру были, что кто-то из врачей приносил что-то на подпись. Поэтому я сейчас еду срочно разбираться. Отца сейчас увозят на телепередачу, опять же со мной не согласованную. И я не могу понять, то ли папа восстановился только наполовину и уже сам принимает все решения, пытаясь вернуться в рабочий ритм. Либо у него действительно появился какой-то человек, который пользуется возможностью, что у него, пока я лично не контролирую ситуацию, есть доступ к телу. И это очень сильно напрягает. Надеюсь, я за сегодняшний день это выясню и пойму, что это: отцовские шутки, проблемы со здоровьем или чей-то злой умысел», - пояснил Алибасов-младший.

Он признался, что очень напуган этой ситуацией. «Он говорил: «Сынок, я тебя ненавижу, ты меня подставил. Я никогда тебя больше не назову «сынок». Тебя у меня больше нету. И так далее». Говорит это все абсолютно искренне, но при этом обвиняет меня не в том, что я не делал, а что в принципе не происходило. Очень сейчас этой историей напуган. Сейчас еду разбираться. Единственный момент, я отца увижу только на передаче», - добавил собеседник НСН.

Напомним, накануне в программе «Прямой эфир» Бари Алибасов рассказал ведущему Андрею Малахову о своей коме. Он был госпитализирован 4 июня после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Медики диагностировали у него серьезные химические ожоги дыхательных путей, желудка и пищевода.

