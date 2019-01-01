Сын Алибасова назвал виновных в распространении слухов о «фейковом отравлении»
Бари Алибасов-младший в эфире НСН опроверг информацию об инсценировке отравления отца, а также рассказал, кому выгодна эта акция.
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления. Так, по словам врача-гастроэнтеролога Виталия Румянцева в истории с отравлением продюсера есть много несоответствий. Если бы поставленный диагноз верен, продюсера не выписали бы так быстро, пояснил медик. Также врача удивило, что Алибасов не был исхудавшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете. Тем временем, сомневается в случившемся и один из лечащих врачей продюсера Марият Мухина. Об этом она рассказала накануне в шоу «Пусть говорят».
Сын продюсера Бари Алибасов-младший в эфире НСН рассказал, как на самом деле обстоят дела со здоровьем отца. По его словам, упреки в фальсификации отравления надуманы и Алибасов старший действительно находился в больнице в тяжелом состоянии.
«Все, что сейчас происходит – это пиар-компания Марият Мухиной и раскрутка ее клиники, несогласованная с нами абсолютно. Мы в глубоком шоке. Нас обвиняют в том, что мы страну развели. Но действительно у нас трагедия, а Марият Мухина сейчас пытается объяснить, что мы прикалываемся, чтобы уйти от уголовной ответственности, скорее всего. На третий день, когда я приехал в Склифосовского, мне заведующая токсикологического отделения реанимации сообщила, что у отца ожоги 2 и 4 степени и показала его гастроскопию. Есть видео отцовского желудка, которое по этическим соображениям я показывать не хочу. Если будем судиться по этому поводу, то, естественно покажу. У него опасности для жизни не было уже на четвертый день, потому что врачи оперативно все сделали. Он, во-первых, не так много хлебнул – полбокала, а, во-вторых, ему через семь минут оказали помощь. Поэтому у него самих вот этих ран от ожогов не было. Через четыре дня врачи уже говорили, что все хорошо. Оставалась опасность, что когда болячки сойдут на 10 день, раны откроются и от внутреннего кровотечения он мог погибнуть. Такие летальные исходы в Склифосовского уже были. Поэтому мы отца забрали из реанимации только на 13 день, когда нам сказали, что опасности для жизни нет. Всю эту информацию сейчас можно подтвердить в Склифосовского напрямую», - рассказал он.
Кроме того Алибасов-младший рассказал, что семья продюсера подозревает Марият Мухину в злом умысле. Он заявил, что диетолог пыталась переписать квартиру Алибасова-старшего на себя, пока тот еще был не в себе. Помимо этого, сын продюсера высказал подозрения в том, что специалист колола его отцу не те препараты, которые прописали врачи.
«Но когда мы отца из Склифосовского забрали, врачи сказали, что ему нужно делать еще какие-то уколы периодически, для того, чтобы он восстанавливался, и чтобы у него сознание в себя приходило потихоньку. Он очень долго пролежал под седацией (в медикаментозном сне - прим.НСН). Изначально друг семьи и диетолог папы Марият Мухина согласилась помочь. В тот момент, когда я был у бабушки на похоронах в Саратове, она приехала делать укол папе и привела с собой друга адвоката. И вот представляете: папа в неадекватном состоянии, он половину помнит, а в остальном путается, а Марият к нему зачем-то адвоката привела по собственной воле и начала просить какие-то документы по квартире и что-то обсуждать. Папа понял, что что-то не то происходит. Он начал противиться, что не нужны никакие уколы, пока не придет его помощник Сергей Моцарь. Когда тот вернулся, папа попросил их срочно выгнать, потому что это какой-то треш. Мы даже группу “На-На” не пускали к отцу для того, чтобы он отдыхал. Кроме того, пока еще Моцарь не пришел, оказывается Марият в это время снимала его (Бари Алибасова) и его быт сама, без разрешения. Если Малахову дали добро, папа сам разрешил ему все это снимать, то Мухина все это сделала втихаря. Сейчас мы поняли, что Марият просто косила под друга и продалась, если не ошибаюсь, Первому каналу», - объяснил он.
Алибасов-младший резюмировал, что на сегодняшний день у семьи продюсера есть несколько основных подозрений в адрес диетолога Марият Мухиной. По его словам, сейчас главная зада – понять, какой умысел был у специалиста: переписать на себя квартиру продюсера или нанести вред его здоровью.
«Мы ее подозреваем в трех вещах. Во-первых, она под видом подруги сделала заказной желтый материал, который вчера вышел в “Пусть говорят”. Он к правде, естественно, не имеет никакого отношения. Во-вторых, мне непонятно, почему Марият Мухина просила у отца документы на квартиру. Речь шла об одной недооформленной квартире Бари Каримовича, и она меня попросила, чтобы этим вопросом занимался не Жорин, а какой-нибудь другой адвокат. Видимо из-за того, что я ей отказал, она решила это сделать самостоятельно. Есть же истории, что сиделки и врачи переписывают на себя квартиры своих пациентов. Такое тоже может быть. В-третьих, врачи сказали, что память к отцу вернется через два-три дня, а у него прошло шесть дней и память не до конца вернулась. Мы начали подозревать, вдруг Мухина ему что-то не то колола. Мы сдали папину кровь на глубокую экспертизу, чтобы понять, что ему кололи. Мы хотим понять кто она: предатель или уголовница», - заключил Алибасов-младший.
Ранее в эфире НСН Бари Алибасов-младший также заявлял, что на болезни продюсера пытаются заработать какие-то люди из его окружения.
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