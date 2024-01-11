«Экономия на детях!»: Родители пожаловались на консервированное питание в школах

Кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков внесет в Госдуму законопроект о праве родительских комитетов выбирать поставщиков школьного питания. По его словам, треть детей не едят в школе, поскольку питание там «ужасное», а повлиять на это родители никак не могут. Леткова призвала решать этот вопрос на более глобальном уровне.

«К питанию, конечно, есть вопросы, но не такие острые, как это было несколько лет назад, когда были массовые отравления детей. Сейчас ситуация успокоилась, но этот вопрос всегда волнует родителей. Больше всего волнует закрытость этой темы, родители не всегда знают, что едят дети. При этом есть дети с аллергиями, например, это никак не учитывается в школьном питании. Альтернативы нет, с этим большие проблемы. Вариант, чтобы родители сами решали вопрос с детским питанием, не совсем правильный, потому что все равно договориться сложно. Вкусы разные. Тут надо идти по пути разнообразия, чтобы были вариации в питании», - рассказала она.

Леткова объяснила, что в погоне за экономией выбирается организация с более низкими ценами, а дети получают менее полезную еду.

«Сегодня закон о закупках так устроен, что выбирается наиболее выгодная организация. Получается, что экономим на питании школьников, на детях. Самая главная претензия родителей – питание консервированное, поставщики готовят заранее, за 10 дней, допустим. Еду просто разогревают, сама школа не готовит. Каждый день кормить детей этим не очень полезно. Нужно свежее питание, вернуться к тому, что школы сами готовят. Если государство не будет эту сферу защищать, опять будут отравления, конфликты и так далее. Должна быть рабочая группа, к этой работе и может быть привлечено родительское сообщество. То есть, не на уровне каждой школы, а на глобальном уровне», - заключила собеседница НСН.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России следует разработать единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием. Как отметила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, инициатива связана со случаями некачественного питания школьников, передает «Радиоточка НСН».

