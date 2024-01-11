«Экономия на детях!»: Родители пожаловались на консервированное питание в школах
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила НСН, что родители без помощи государства не смогут решить вопрос с питанием.
Сегодня в школах используется консервированное питание, которое нельзя считать полезным для детей, этот вопрос должен решаться на уровне государства, заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с НСН.
Кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков внесет в Госдуму законопроект о праве родительских комитетов выбирать поставщиков школьного питания. По его словам, треть детей не едят в школе, поскольку питание там «ужасное», а повлиять на это родители никак не могут. Леткова призвала решать этот вопрос на более глобальном уровне.
«К питанию, конечно, есть вопросы, но не такие острые, как это было несколько лет назад, когда были массовые отравления детей. Сейчас ситуация успокоилась, но этот вопрос всегда волнует родителей. Больше всего волнует закрытость этой темы, родители не всегда знают, что едят дети. При этом есть дети с аллергиями, например, это никак не учитывается в школьном питании. Альтернативы нет, с этим большие проблемы. Вариант, чтобы родители сами решали вопрос с детским питанием, не совсем правильный, потому что все равно договориться сложно. Вкусы разные. Тут надо идти по пути разнообразия, чтобы были вариации в питании», - рассказала она.
Леткова объяснила, что в погоне за экономией выбирается организация с более низкими ценами, а дети получают менее полезную еду.
«Сегодня закон о закупках так устроен, что выбирается наиболее выгодная организация. Получается, что экономим на питании школьников, на детях. Самая главная претензия родителей – питание консервированное, поставщики готовят заранее, за 10 дней, допустим. Еду просто разогревают, сама школа не готовит. Каждый день кормить детей этим не очень полезно. Нужно свежее питание, вернуться к тому, что школы сами готовят. Если государство не будет эту сферу защищать, опять будут отравления, конфликты и так далее. Должна быть рабочая группа, к этой работе и может быть привлечено родительское сообщество. То есть, не на уровне каждой школы, а на глобальном уровне», - заключила собеседница НСН.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России следует разработать единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием. Как отметила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, инициатива связана со случаями некачественного питания школьников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму у мужчины дома обнаружили почти 300 кустов конопли
- Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель стал фигурантом уголовного дела
- Аэропорт Петрозаводска закроют в мае
- Собянин: Прием заявок на фестиваль «Живая сцена» продлится до 15 января
- Рейс сборной Гамбии по футболу вернулся в аэропорт из-за потерявших сознание игроков
- Военнослужащий ВСУ получил 25 лет лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя
- Аслан Карацев пропустит Australian Open
- В Верховной раде Украины отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации
- Путин объявил о запуске сайта, посвященного российским заповедникам
- АТОР: Россиянам стало доступно на 25% больше стран с прямым перелетом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru