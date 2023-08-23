«Известия»: В России предложили ввести единый стандарт на горячее школьное питание

В документе отмечается, что с 2020 года в стране реализуют мероприятия по организации бесплатного питания для учеников начальных классов.

«В настоящее время все субъекты выполняют долгосрочные региональные программы по совершенствованию питания детей и подростков. Вместе с тем мониторинги в отдельных регионах показали ряд недостатков, в том числе увеличение стоимости школьного питания», — указано в обращении депутатов к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Парламентарии предложили установить обязательный единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, соответствующим принципам рационального и сбалансированного питания для разных групп детей, в том числе отдельные списки - для учеников с хроническими заболеваниями или непереносимостью каких-либо продуктов, пишет Ura.ru. При этом базовые меню могут дополнить в зависимости от региональных и национальных особенностей.

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, инициатива связана со случаями некачественного питания школьников. Депутат указала, что регулярно проводит мониторинг школ: нередко учащимся дают некачественную и невкусную еду, от которой они отказываются. По словам Лантратовой, важно обеспечить детей качественным, вкусным и сбалансированным бесплатным питанием.

