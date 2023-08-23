«Известия»: В России предложили ввести единый стандарт на горячее школьное питание
Единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием следует разработать в России, с соответствующим предложением выступили депутаты комитета Госдумы по просвещению, а также лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом пишут Известия.
В документе отмечается, что с 2020 года в стране реализуют мероприятия по организации бесплатного питания для учеников начальных классов.
«В настоящее время все субъекты выполняют долгосрочные региональные программы по совершенствованию питания детей и подростков. Вместе с тем мониторинги в отдельных регионах показали ряд недостатков, в том числе увеличение стоимости школьного питания», — указано в обращении депутатов к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Парламентарии предложили установить обязательный единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, соответствующим принципам рационального и сбалансированного питания для разных групп детей, в том числе отдельные списки - для учеников с хроническими заболеваниями или непереносимостью каких-либо продуктов, пишет Ura.ru. При этом базовые меню могут дополнить в зависимости от региональных и национальных особенностей.
Как отметила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, инициатива связана со случаями некачественного питания школьников. Депутат указала, что регулярно проводит мониторинг школ: нередко учащимся дают некачественную и невкусную еду, от которой они отказываются. По словам Лантратовой, важно обеспечить детей качественным, вкусным и сбалансированным бесплатным питанием.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал США обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине
- ФСБ пресекла вывоз на Украину 100 икон
- Три человека погибли при повторном обстреле белгородского села Лавы
- «Известия»: В России предложили ввести единый стандарт на горячее школьное питание
- СМИ: Nestle в сентябре повысит цены на детское питание в России
- Китай и ЮАР призвали Россию и Украину к переговорам
- Соскин: Украине нужно закончить конфликт до того, как США урежут помощь
- В Южной Осетии заявили о желании вступить в Союзное государство
- В России предрекли Украине проблемы с техникой осенью
- РИА Новости: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru