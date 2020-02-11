Госдума не ввела мораторий на повышение пенсионного возраста
Группа депутатов от КПРФ и "Справедливой России" подготовила законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года, но данная инициатива была отклонена. Об этом сообщает "Дни.ру".
Комитет Госдумы по труду и социальной политике сообщил, что законодательство РФ не предусматривает введение моратория на принятие любых законопроектов, и это стало причиной для данного решения. Как передает издание, это не свидетельствует об готовящихся изменениях в пенсионной системе.
Издание отмечает, что в числе других поправок в Конституцию планируется закрепить обязательство по индексации пенсий. Работа по увеличению социальных выплат уже начата.
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