Госдума не ввела мораторий на повышение пенсионного возраста

Комитет Госдумы по труду и социальной политике сообщил, что законодательство РФ не предусматривает введение моратория на принятие любых законопроектов, и это стало причиной для данного решения. Как передает издание, это не свидетельствует об готовящихся изменениях в пенсионной системе.

Издание отмечает, что в числе других поправок в Конституцию планируется закрепить обязательство по индексации пенсий. Работа по увеличению социальных выплат уже начата.