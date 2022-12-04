Экономист заявило о риске недосчитаться части пенсии

Гражданам России следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд России через сайты налоговой инспекции или фондов, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя декана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.

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По ее словам, работодатель может не делать это добросовестно, что влечет за собой возможность лишиться части выплат. Сегодня работодатель должен отчислять в ПФР и СС и ФОМС 22%, 2,9% и 5,1% от заработной платы соответственно.

Сотрудник также имеет право на перечисления в размере 0,2-85% в виде страховки от несчастных случаев.

Пенсия должна покрывать 40% утраченного дохода, поэтому только серьезное увеличение заработных плат будет способствовать повышению размера выплат пенсионерам, заявила ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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