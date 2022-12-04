Экономист заявило о риске недосчитаться части пенсии
Гражданам России следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд России через сайты налоговой инспекции или фондов, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя декана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.
По ее словам, работодатель может не делать это добросовестно, что влечет за собой возможность лишиться части выплат. Сегодня работодатель должен отчислять в ПФР и СС и ФОМС 22%, 2,9% и 5,1% от заработной платы соответственно.
Сотрудник также имеет право на перечисления в размере 0,2-85% в виде страховки от несчастных случаев.
Пенсия должна покрывать 40% утраченного дохода, поэтому только серьезное увеличение заработных плат будет способствовать повышению размера выплат пенсионерам, заявила ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН.
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