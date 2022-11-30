Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсий

Совет Федерации принял закон, согласно которому в России будет продлена заморозка накопительной части пенсий до 2025 года.

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В документе говорится, что в 2025 году будет установлен аналогичный 2014 - 2024 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Кабмин внёс документ на рассмотрение 28 сентября, в пояснительной записке сказано, что при принятии законопроекта трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ уменьшится на 925,9 млрд рублей.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что идея возврата индексации пенсий работающим пенсионерам будет иметь ряд негативных последствий, сообщает RT.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ПенсииНакопительная Часть ПенсииЗаконопроектСовет Федерации РФ
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