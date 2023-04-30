Экономист: с мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам

По его словам, в предстоящем месяце будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на покупку квартир в новостройках по договорам долевого участия. Это вызовет снижение спроса на первичном рынке недвижимости, а строящиеся объекты будет сложнее продавать.

Как считает эксперт, рост цен на первичное жилье приостановится, однако масштабного удешевления недвижимости не произойдет.

Ранее в правительстве России не исключили введение рассрочки на покупку жилья, сообщает «Радиоточка НСН».

