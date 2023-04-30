Экономист: с мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам
С 1 мая Банк России упразднит выдачу ипотечных кредитов по минимальным ставкам, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николая Кузнецова.
По его словам, в предстоящем месяце будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на покупку квартир в новостройках по договорам долевого участия. Это вызовет снижение спроса на первичном рынке недвижимости, а строящиеся объекты будет сложнее продавать.
Как считает эксперт, рост цен на первичное жилье приостановится, однако масштабного удешевления недвижимости не произойдет.
Ранее в правительстве России не исключили введение рассрочки на покупку жилья, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru