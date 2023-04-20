Хуснуллин допустил введение рассрочки на покупку жилья
Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что в России появится возможность приобрести жилую недвижимость в рассрочку. Его слова передает агентство ТАСС.
«Мы смотрим возможность создания ссудно-сберегательных касс и ищем, как юридически дать возможность продажи жилья в рассрочку», - рассказал вице-премьер.
Также он обратил внимание на хорошие перспективы программ дальневосточной и сельской ипотеки. Власти продолжат их развивать, заверил Хуснуллин.
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выступила против «ипотеки от застройщика». Она пообещала не допустить формирования пузыря на рынке недвижимости, сообщает «Радиоточка НСН».
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