Хуснуллин допустил введение рассрочки на покупку жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что в России появится возможность приобрести жилую недвижимость в рассрочку. Его слова передает агентство ТАСС.

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«Мы смотрим возможность создания ссудно-сберегательных касс и ищем, как юридически дать возможность продажи жилья в рассрочку», - рассказал вице-премьер.

Также он обратил внимание на хорошие перспективы программ дальневосточной и сельской ипотеки. Власти продолжат их развивать, заверил Хуснуллин.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выступила против «ипотеки от застройщика». Она пообещала не допустить формирования пузыря на рынке недвижимости, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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