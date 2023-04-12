Глава Минстроя призвал застройщиков снижать цены для стимуляции спроса по льготной ипотеке
Застройщики имеют резервы для снижения цен на квартиры, которые продаются с помощью льготной ипотеки. Такое заявление сделал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что застройщики должны «немножко снизить цену». По словам Файзуллина, продажи новостроек в основном идут именно через льготную ипотеку.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко и юрист по недвижимости Денис Бутовичев заявили, что рост количества заявок на ипотеку не влияет на рост числа заключенных сделок. Отмечалось, что в нынешних условиях становится все меньше и меньше платежеспособных заемщиков, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru