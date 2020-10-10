Экономист призвал наказать тех, кто допустил дефицит Пенсионного фонда

«Напомню, индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2016 году под предлогом борьбы с дефицитом Пенсионного фонда. Иными словами, за скудоумие и трусость отдельных чиновников, за их ошибки должны были расплачиваться наши наиболее деятельные пожилые сограждане. Наконец-то президент сделал серьезный шаг к восстановлению социальной справедливости. Я полагаю, что следующим шагом должно стать наказание тех, кто допустил дефицит Пенсионного фонда», – прокомментировал он.

Также Никита Кричевский в эксклюзивном интервью НСН не смог найти правомерного объяснения высокого штрафа для работодателей, которые не предоставят мэрии данные о сотрудниках, ушедших на удаленку.

