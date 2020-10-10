Экономист призвал наказать тех, кто допустил дефицит Пенсионного фонда

Возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров экономист Никита Кричевский в эфире НСН назвал одной из лучших новостей последних дней.

Президент РФ Владимир Путин поручил подчиненным проработать вопрос о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Соответствующее предложение уже прорабатывает правительство.

Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН отметил, что это одна из немногих хороших новостей уходящей недели.

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«Напомню, индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2016 году под предлогом борьбы с дефицитом Пенсионного фонда. Иными словами, за скудоумие и трусость отдельных чиновников, за их ошибки должны были расплачиваться наши наиболее деятельные пожилые сограждане. Наконец-то президент сделал серьезный шаг к восстановлению социальной справедливости. Я полагаю, что следующим шагом должно стать наказание тех, кто допустил дефицит Пенсионного фонда», – прокомментировал он.

Также Никита Кричевский в эксклюзивном интервью НСН не смог найти правомерного объяснения высокого штрафа для работодателей, которые не предоставят мэрии данные о сотрудниках, ушедших на удаленку.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПенсионерыПенсионный ФондИндексацияПенсияНикита Кричевский
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