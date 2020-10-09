Пенсионеры массово пытались попасть в метро Москвы после блокировки соцкарт
После приостановки льготных проездных социальных карт в Москве школьники и пенсионеры попытались 19 тысяч раз пройти в метро. Об этом сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале. Уточняется, что речь идет о 7359 пассажирах в возрасте 65+, людях с хроническими заболеваниями и школьниках, которые по данным на 7 часов утра хотели проехаться в подземке.
С 9 октября действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в общественном транспорте Москвы временно приостановлены. Соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина был опубликован 6 октября. Согласно ему, школьникам действие льготных проездных приостановлено до конца каникул, 18 октября, а для людей старшего возраста и для граждан с хроническими заболеваниями до 28 октября. Мера принята из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru