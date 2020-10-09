Пенсионеры массово пытались попасть в метро Москвы после блокировки соцкарт

После приостановки льготных проездных социальных карт в Москве школьники и пенсионеры попытались 19 тысяч раз пройти в метро. Об этом сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале. Уточняется, что речь идет о 7359 пассажирах в возрасте 65+, людях с хроническими заболеваниями и школьниках, которые по данным на 7 часов утра хотели проехаться в подземке.