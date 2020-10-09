«Мэрию болтает»: Кричевский о контроле властей за московской «удалёнкой»

Никита Кричевский: «В той или иной семье может быть одна машина на всех ее членов, что делать в этом случае? Кроме того, у сотрудников может быть несколько телефонов. И наконец, 300 тысяч рублей – откуда эта цифра? Неужели из-за того, что бюджет Москвы в этом и в следующем году будет дефицитным? Дело в том, что никакого карантина или чрезвычайной ситуации, за нарушение которых нужно карать столь высокими штрафами, в Москве не вводилось. Есть лишь указ мэра. Мэрию в последние недели болтает из стороны в сторону. И связано это, на мой взгляд, с тем, что у Сергея Собянина все большая и большая неопределенность по поводу его дальнейших карьерных перспектив. Неопределенность, которая усугубляется молчанием президента», – поделился своим мнением с НСН Никита Кричевский.

