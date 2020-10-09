«Мэрию болтает»: Кричевский о контроле властей за московской «удалёнкой»

Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Собянин обязал компании передавать властям данные сотрудников на удаленке

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал городских работодателей перевести на удаленный формат работы не менее 30 процентов сотрудников из-за резкого роста статистики по заболевшим коронавирусом. Более того, мэрия обязала передать ей номера автомобилей и телефонов этих людей. В противном случае компаниям грозит штраф в 300 тысяч рублей.

Никита Кричевский: «В той или иной семье может быть одна машина на всех ее членов, что делать в этом случае? Кроме того, у сотрудников может быть несколько телефонов. И наконец, 300 тысяч рублей – откуда эта цифра? Неужели из-за того, что бюджет Москвы в этом и в следующем году будет дефицитным? Дело в том, что никакого карантина или чрезвычайной ситуации, за нарушение которых нужно карать столь высокими штрафами, в Москве не вводилось. Есть лишь указ мэра. Мэрию в последние недели болтает из стороны в сторону. И связано это, на мой взгляд, с тем, что у Сергея Собянина все большая и большая неопределенность по поводу его дальнейших карьерных перспектив. Неопределенность, которая усугубляется молчанием президента», – поделился своим мнением с НСН Никита Кричевский.

2

В России хотят возобновить индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин поручил подчиненным проработать вопрос о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Соответствующим вопросом уже занимается правительство.

Никита Кричевский: «Это одна из немногих хороших новостей уходящей недели. Напомню, индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2016 году под предлогом борьбы с дефицитом Пенсионного фонда. Иными словами, за скудоумие и трусость отдельных чиновников, за их ошибки должны были расплачиваться наши наиболее деятельные пожилые сограждане. Наконец-то президент сделал серьезный шаг к восстановлению социальной справедливости. Я полагаю, что следующим шагом должно стать наказание тех, кто допустил дефицит Пенсионного фонда», – отметил экономист в интервью НСН.

3

МВД предложило увеличить штрафы за повторные нарушения

МВД выступило за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Никита Кричевский: «Министерство внутренних дел уже неоднократно предлагало резко увеличить суммы штрафов за нарушение, например, скоростного режима. Также у МВД вызывает вопросы норма КоАП, по которой вы можете оплачивать штрафы в течение определенного времени со скидкой 50 процентов. Наконец, непонятно, что делать с систематическими нарушителями. Неужели за отдельных несознательных граждан будут расплачиваться все автомобилисты», – сказал в эфире НСН Никита Кричевский.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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