«Мэрию болтает»: Кричевский о контроле властей за московской «удалёнкой»
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Собянин обязал компании передавать властям данные сотрудников на удаленке
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал городских работодателей перевести на удаленный формат работы не менее 30 процентов сотрудников из-за резкого роста статистики по заболевшим коронавирусом. Более того, мэрия обязала передать ей номера автомобилей и телефонов этих людей. В противном случае компаниям грозит штраф в 300 тысяч рублей.
Никита Кричевский: «В той или иной семье может быть одна машина на всех ее членов, что делать в этом случае? Кроме того, у сотрудников может быть несколько телефонов. И наконец, 300 тысяч рублей – откуда эта цифра? Неужели из-за того, что бюджет Москвы в этом и в следующем году будет дефицитным? Дело в том, что никакого карантина или чрезвычайной ситуации, за нарушение которых нужно карать столь высокими штрафами, в Москве не вводилось. Есть лишь указ мэра. Мэрию в последние недели болтает из стороны в сторону. И связано это, на мой взгляд, с тем, что у Сергея Собянина все большая и большая неопределенность по поводу его дальнейших карьерных перспектив. Неопределенность, которая усугубляется молчанием президента», – поделился своим мнением с НСН Никита Кричевский.
В России хотят возобновить индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент РФ Владимир Путин поручил подчиненным проработать вопрос о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Соответствующим вопросом уже занимается правительство.
Никита Кричевский: «Это одна из немногих хороших новостей уходящей недели. Напомню, индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2016 году под предлогом борьбы с дефицитом Пенсионного фонда. Иными словами, за скудоумие и трусость отдельных чиновников, за их ошибки должны были расплачиваться наши наиболее деятельные пожилые сограждане. Наконец-то президент сделал серьезный шаг к восстановлению социальной справедливости. Я полагаю, что следующим шагом должно стать наказание тех, кто допустил дефицит Пенсионного фонда», – отметил экономист в интервью НСН.
МВД предложило увеличить штрафы за повторные нарушения
МВД выступило за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Никита Кричевский: «Министерство внутренних дел уже неоднократно предлагало резко увеличить суммы штрафов за нарушение, например, скоростного режима. Также у МВД вызывает вопросы норма КоАП, по которой вы можете оплачивать штрафы в течение определенного времени со скидкой 50 процентов. Наконец, непонятно, что делать с систематическими нарушителями. Неужели за отдельных несознательных граждан будут расплачиваться все автомобилисты», – сказал в эфире НСН Никита Кричевский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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