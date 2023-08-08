Экономист: повышение цен на сигареты связано с пополнением бюджета

Стало известно, с чем связано увеличение на 30% акцизов на сигареты дороже 200 рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на экономиста и политолога Александра Дудчака.

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По его словам, данная инициатива решает две задачи — заботу о здоровье и пополнение бюджета. Увеличение стоимости сигарет вряд ли отобьет желание у курящих людей. Эксперт указал, что имеет смысл поднимать постепенно возраст, кому можно продавать табак.

А заядлые курильщики вряд ли станут покупать меньше сигарет, скорее сократят траты на еду, отметил Дудчак.

Ранее Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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