Полицейские изъяли 500 тысяч пачек контрафактных сигарет на 58 млн рублей

Отмечается, что задержанные хранили и реализовывали немаркированные табачные изделия различных марок. Товар поступал из ближнего зарубежья и продавался в Пятигорске. Всего было изъято 500 тысяч пачек контрафактных сигарет, их общая стоимость — более 58 млн рублей.

Сообщается, что задержанным избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее таможенники задержали на границе с Казахстаном более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

