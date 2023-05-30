Полицейские изъяли 500 тысяч пачек контрафактных сигарет на 58 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителей Ессентуков и Пятигорска с крупной партией контрафактных сигарет в Ставрополье. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Отмечается, что задержанные хранили и реализовывали немаркированные табачные изделия различных марок. Товар поступал из ближнего зарубежья и продавался в Пятигорске. Всего было изъято 500 тысяч пачек контрафактных сигарет, их общая стоимость — более 58 млн рублей.
Сообщается, что задержанным избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее таможенники задержали на границе с Казахстаном более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru