Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты
Министерство здравоохранения России поддержало инициативу об увеличении акцизов на сигареты и папиросы, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.
С соответствующим предложением выступило Министерство финансов. Планируется на 30% увеличить акцизы на табачную продукцию, стоимость пачки которой превышает 200 рублей.
Кузнецов считает, что рост цен на сигареты снизит потреблением табака. Также он обратил внимание на увеличение поступлений в бюджет.
Полученные от увеличения акцизов средства государство направит на борьбу с гепатитом С, уточнил представитель Минздрава.
Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон об увеличении акцизов на алкоголь, табак и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% до 2026 года.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила обложить акцизом весь этиловый спирт, который производится в России. По ее мнению, также нужно предусмотреть субсидии для уплаты акциза на медицинский спирт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru