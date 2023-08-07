Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты

С соответствующим предложением выступило Министерство финансов. Планируется на 30% увеличить акцизы на табачную продукцию, стоимость пачки которой превышает 200 рублей.

Кузнецов считает, что рост цен на сигареты снизит потреблением табака. Также он обратил внимание на увеличение поступлений в бюджет.

Полученные от увеличения акцизов средства государство направит на борьбу с гепатитом С, уточнил представитель Минздрава.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон об увеличении акцизов на алкоголь, табак и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% до 2026 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила обложить акцизом весь этиловый спирт, который производится в России. По ее мнению, также нужно предусмотреть субсидии для уплаты акциза на медицинский спирт, передает «Радиоточка НСН».

