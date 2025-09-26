Украинский дрон ударил по соцобъекту в белгородском Шебекине

Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Шебекине Белгородской области, произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино беспилотник ударил по социальному объекту, в результате чего в одном из помещений произошло незначительное возгорание техники... Повреждены остекление, внутренняя отделка и фасад», - указал губернатор.

Пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского БПЛА был поврежден детский сад.

