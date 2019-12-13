Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН категорически не согласился с этими выводами.

«Выводы исследования в высшей степени сомнительны. С таким же успехом можно было бы притянуть за уши сокращение неравенства, например, к глобальному потеплению или признанию Греты Тунберг человеком года по версии журнала Time. Я как и другие независимые экономисты считаю, что никаких положительных изменений в снижении неравенства в России не произошло. И здесь можно винить ограниченное количество солнечных дней в декабре, потепление, похолодание и прочие моменты, которые никак с этим не связаны. Контрсанкции были объявлены преимущественно в аграрной сфере, где занято не более 6% населения, при том, что значительная часть работников аграрного сектора являются представителями других государств. Возможно, в их странах санкции и контрсанкции повлияли на снижение неравенства. Что касается России, говорить снижении неравенства из-за введения контрсанкций, безусловно, не приходится», - отметил он.

Лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России. Об этом журналистам рассказал дипломатический источник на полях Евросовета, а позже подтвердил его руководитель Шарль Мишель. На саммите политик подчеркнул важность увязки для Европы антироссийских санкций с выполнением минских соглашений, после чего объявил о продлении санкций еще на полгода.

