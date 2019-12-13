Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН раскритиковал заявление иностранных коллег насчет снижения неравенства благодаря ответным действиям правительства.
Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах среди россиян, заявил экономист Американского университета Армении Гаяне Барсегян. «Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — цитирует его РБК.
В настоящее время актуальный индекс для России после санкций составляет 33%, а если бы их не было, согласно его подсчетам, он бы составил 34%. Такого эффекта удалось добиться за счет того, что санкции были направлены на элиту, а контрсанкции – на поддержку российских сельхозпроизводителей, уточняет Барсегян.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН категорически не согласился с этими выводами.
«Выводы исследования в высшей степени сомнительны. С таким же успехом можно было бы притянуть за уши сокращение неравенства, например, к глобальному потеплению или признанию Греты Тунберг человеком года по версии журнала Time. Я как и другие независимые экономисты считаю, что никаких положительных изменений в снижении неравенства в России не произошло. И здесь можно винить ограниченное количество солнечных дней в декабре, потепление, похолодание и прочие моменты, которые никак с этим не связаны. Контрсанкции были объявлены преимущественно в аграрной сфере, где занято не более 6% населения, при том, что значительная часть работников аграрного сектора являются представителями других государств. Возможно, в их странах санкции и контрсанкции повлияли на снижение неравенства. Что касается России, говорить снижении неравенства из-за введения контрсанкций, безусловно, не приходится», - отметил он.
Лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России. Об этом журналистам рассказал дипломатический источник на полях Евросовета, а позже подтвердил его руководитель Шарль Мишель. На саммите политик подчеркнул важность увязки для Европы антироссийских санкций с выполнением минских соглашений, после чего объявил о продлении санкций еще на полгода.
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