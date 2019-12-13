Продлевать будете? Россия и Европа продолжают обмениваться санкциями

Лидеры стран-членов Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России. Как сообщило ТАСС со ссылкой на источник, политическое решение было принято главами стран ЕС на саммите в Брюсселе. Срок действия санкций, истекавший 31 января 2020 года, снова увеличили.

Вместе с тем европейские страны несут от антироссийских санкций почти такие же потери, как и Россия. По данным мировых исследований, потери стран Европы составляют 45% от общего ежемесячного ущерба в 4 млрд долларов. Оставшаяся часть ущерба приходится на российскую экономику. При этом 700 млн долларов каждый месяц теряет Германия, а французские компании так и не сумели компенсировать потери в связи с санкциями за счет экспорта в другие страны, отмечается в исследовании.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в эфире НСН подтвердил негативное влияние антироссийских санкций на экономику европейских стран.

«Все говорят о том, что экономика Европы в целом, разных европейских стран, Германии прежде всего, потеряла больше, чем представлялся потенциальный ущерб от санкций для России. Не случайно сейчас сильны позиции тех, кто выступает против санкций. Очень многие предприниматели говорят, что пора их снять», - сказал эксперт.

Хейфец полагает, что частичную отмену санкций можно ожидать уже в будущем году. «Думаю, что уже достаточно предпосылок, что в следующем году частично санкции будут отменены. Надеяться на скорую полную отмену санкций не приходится, если не будет политических изменений по темам, из-за которых их ввели. Я думаю, после урегулирования вопроса касательно восточной Украины, которое, надеюсь, состоится, какие-то санкции частично отменят», - заключил экономист.