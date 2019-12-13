В Совфеде ответили на продление санкций ЕС против России

Лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России. Об этом журналистам рассказал дипломатический источник на полях Евросовета, а позже подтвердил его руководитель Шарль Мишель. На саммите политик подчеркнул важность увязки для Европы антироссийских санкций с выполнением минских соглашений, после чего объявил о продлении санкций еще на полгода.

Незадолго до этого Мишель провел телефонные разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, который сказал, что рассчитывает на продление санкций против России со стороны ЕС в знак поддержки «суверенитета и территориальной целостности Украины».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал ожидаемым продление срока антироссийских санкций.

«Решение было, к сожалению, абсолютно предсказуемым, Евросоюз остается в заложниках у собственной ложной интерпретации причин, хода и перспектив урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, равно как и изменения статуса Крыма. Изначально заняв ложную позицию, европейские политики не в состоянии из нее выбраться, им, думаю, очевидно, что ситуация гораздо более сложная, это отражается на позиции Германии и Франции в рамках нормандского формата, где идет достаточно сбалансированный и конструктивный разговор на эту тему. А вот Европарламент продолжает стоять на черно-белой позиции, где все белые цвета достаются Украине, а все черные России. Эта позиция не имеет никакого отношения к ситуации по сути, более того, она вредит дальнейшему урегулированию конфликта, потому что придает силы украинским переговорщикам и лишает их какой бы то ни было мотивации на движение вперед и гибкость на достижение каких-либо компромиссов, без которых реализация минских соглашений по определению буксует, а однажды может оказаться просто-напросто сорванной», - заявил он.