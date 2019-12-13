В Совфеде ответили на продление санкций ЕС против России
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН объяснил причины продолжения «санкионного» противостояния между Европой и Россией.
Лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России. Об этом журналистам рассказал дипломатический источник на полях Евросовета, а позже подтвердил его руководитель Шарль Мишель. На саммите политик подчеркнул важность увязки для Европы антироссийских санкций с выполнением минских соглашений, после чего объявил о продлении санкций еще на полгода.
Незадолго до этого Мишель провел телефонные разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, который сказал, что рассчитывает на продление санкций против России со стороны ЕС в знак поддержки «суверенитета и территориальной целостности Украины».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал ожидаемым продление срока антироссийских санкций.
«Решение было, к сожалению, абсолютно предсказуемым, Евросоюз остается в заложниках у собственной ложной интерпретации причин, хода и перспектив урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, равно как и изменения статуса Крыма. Изначально заняв ложную позицию, европейские политики не в состоянии из нее выбраться, им, думаю, очевидно, что ситуация гораздо более сложная, это отражается на позиции Германии и Франции в рамках нормандского формата, где идет достаточно сбалансированный и конструктивный разговор на эту тему. А вот Европарламент продолжает стоять на черно-белой позиции, где все белые цвета достаются Украине, а все черные России. Эта позиция не имеет никакого отношения к ситуации по сути, более того, она вредит дальнейшему урегулированию конфликта, потому что придает силы украинским переговорщикам и лишает их какой бы то ни было мотивации на движение вперед и гибкость на достижение каких-либо компромиссов, без которых реализация минских соглашений по определению буксует, а однажды может оказаться просто-напросто сорванной», - заявил он.
Собеседник НСН выразил сожаление принятым ЕС решением и признал отсутствие заинтересованности для лидирующих европейских стран его поменять.
«Это решение вызывает глубочайшее сожаление, но оно предсказуемое, понятное, и не имеет никакой добавленной ценности. Я хотел бы оставаться реалистом. Для Франции и Германии противопоставлять себя другим странам Европейского союза, совершенно точно, неинтересно. Выбирая между интересами спекулирования конфликтом на юго-востоке Украины и интересами сохранения собственного лидерства в Евросоюзе, и Франция и Германия к глубокому сожалению, выберут второй. Вся эта история имеет не только минусы, но и плюсы. Но прогнозировать отмену санкций до того, как что-то начнет происходить реально с точки зрения минских соглашений, я бы не стал. А реально что-то произойдет не тогда, когда начнет что-то делать Россия, а когда что-то начнет делать Украина. А Украина пока судя по всему и при новом руководстве заинтересовано не столько в том, чтобы урегулировать конфликт, сколько в том, чтобы сохранять конфликт между ЕС и Россией. И держать Россию под европейскими санкциями. Вот это более значимый для Украины интерес и пример циничной и завязанной ноге у политиков, а не на национальный интерес Украины. Это инерция, набранная еще 5 лет назад, которая держит Евросоюз в заранее заданной колее», - заключил он.
Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. Россия в ответ ввела контрсанкции. Ранее сообщалось, что президентом РФ они были продлены. Продовольственное эмбарго будет действовать до 31 декабря 2020 года.
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