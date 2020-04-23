Экономист Колташов: Россияне после карантина надолго забудут про рестораны
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, как повлияет экономический кризис с карантином на принципы потребителей.
С введением ограничительных мер из-за угрозы коронавируса в Бурятии растёт число объявлений о продаже «готового бизнеса». Сообщается, что хозяева выставляют на продажу действующие кафе и гостиницы.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что по ресторанному бизнесу всей страны нанесен сильнейший экономический удар, от которого его владельцам будет тяжело оправиться. По его словам, страшен не сам месяц карантинных мер, а последствия глобального кризиса.
«Это не совсем верное представление, что сейчас гостиничный и ресторанный бизнес ложится и продается из-за введения карантина меньше чем на месяц. В глобальной экономике коллапсирует вся постиндустриальная сфера, идет новая волна кризиса, и, по сути, во время карантина меняется потребительское поведение россиян, которые готовятся эмоционально к депрессии. Это означает, что они не будут как прежде ходить в рестораны, да и денег у людей становится меньше. Но и поведение становится рациональным. Спасти от удара не получиться. Экономический удар уже нанесен. Но в дальнейшем в процессе экономического оживления, если государство будет давать и реализовывать план перезапуска экономики, конечно, эти сферы подтянутся. Но сейчас они просядут и будут вынуждены как-то адаптироваться к новым условиям. Но возможно, эта адаптация будет осложнена еще и тем, что хозяева недвижимости, у которых рестораторы арендуют помещения, не готовы двигаться по цене. Сейчас у кого есть деньги, не будут ничего покупать. Они знают, что позже можно будет забрать еще дешевле, если идет речь о ресторане и кафе», - заявил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что отношение людей к походам в ресторан после карантина тоже изменится. По его мнению, россияне будут избегать излишних трат.
«Эта сфера почувствует себя лучше, когда улучшится общая экономическая ситуация в стране. Когда у людей появятся деньги, чтобы ходить по ресторанам. Но до этого момента пройдет очень немало времени, которое потребуется пережить владельцам такого рода бизнеса. Люди сейчас будут говорить себе "нет" гораздо чаще. Они будут избегать демонстративного потребления, будут откладывать. Их общение с рестораном будет более сложным. Потребитель выйдет из карантина с другими мозгами, это нужно учитывать. Хотя при этом он не перестанет быть потребителем», - добавил он.
Ранее сообщалось, что крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%. Как сообщили в «Руспродсоюзе», ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба — товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за коронавируса.
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