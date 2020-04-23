Экономист Колташов: Россияне после карантина надолго забудут про рестораны

С введением ограничительных мер из-за угрозы коронавируса в Бурятии растёт число объявлений о продаже «готового бизнеса». Сообщается, что хозяева выставляют на продажу действующие кафе и гостиницы.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что по ресторанному бизнесу всей страны нанесен сильнейший экономический удар, от которого его владельцам будет тяжело оправиться. По его словам, страшен не сам месяц карантинных мер, а последствия глобального кризиса.

«Это не совсем верное представление, что сейчас гостиничный и ресторанный бизнес ложится и продается из-за введения карантина меньше чем на месяц. В глобальной экономике коллапсирует вся постиндустриальная сфера, идет новая волна кризиса, и, по сути, во время карантина меняется потребительское поведение россиян, которые готовятся эмоционально к депрессии. Это означает, что они не будут как прежде ходить в рестораны, да и денег у людей становится меньше. Но и поведение становится рациональным. Спасти от удара не получиться. Экономический удар уже нанесен. Но в дальнейшем в процессе экономического оживления, если государство будет давать и реализовывать план перезапуска экономики, конечно, эти сферы подтянутся. Но сейчас они просядут и будут вынуждены как-то адаптироваться к новым условиям. Но возможно, эта адаптация будет осложнена еще и тем, что хозяева недвижимости, у которых рестораторы арендуют помещения, не готовы двигаться по цене. Сейчас у кого есть деньги, не будут ничего покупать. Они знают, что позже можно будет забрать еще дешевле, если идет речь о ресторане и кафе», - заявил он.