Экономист Фельбермайр предложил Западу оставить Россию без импортных лекарств

Западу следует распространить антироссийские санкции на товары первой необходимости, в том числе на лекарственные препараты. Об этом заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр. По мнению Фельбермайра, сильное давление на Россию можно оказать через много секторов.

Путин заявил о необходимости увеличить долю отечественных лекарств

«Я имею в виду, например, фармацевтическую промышленность. Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно», — цитирует его газета Der Spiegel.

По мнению Фельбермайра, если россиянам не будет хватать товаров первой необходимости, политическое давление на Кремль может быть более эффективным отмечает РИА Новости.

Ранее США и некоторые из ключевых союзников Украины рассматривают возможность практически полного запрета экспорта в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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