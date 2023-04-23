Экономист Фельбермайр предложил Западу оставить Россию без импортных лекарств

«Я имею в виду, например, фармацевтическую промышленность. Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно», — цитирует его газета Der Spiegel.

По мнению Фельбермайра, если россиянам не будет хватать товаров первой необходимости, политическое давление на Кремль может быть более эффективным отмечает РИА Новости.

Ранее США и некоторые из ключевых союзников Украины рассматривают возможность практически полного запрета экспорта в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

