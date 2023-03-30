Путин заявил о необходимости увеличить долю отечественных лекарств

Глава государства отметил необходимость своевременно проводить модернизацию оборудования и совершенствовать технологии, а также строить новые производства, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.

Также российский лидер указал, что важно быть независимыми от иностранных предприятий, для чего следует увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций и препаратов на российском рынке.

«Важно укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно, со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей», - подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны, сообщает «Свободная пресса».

