Экологический фестиваль в Парке Горького собрал более 30 тыс гостей

Более 30 тысяч человек посетили Первый московский экологический фестиваль. Мероприятие состоялось в Парке горького в Москве 21 сентября в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес».

«В Парке Горького завершили работу все площадки Первого московского экологического фестиваля. Его посетили более 30 тыс. человек», - сообщили организаторы фестиваля-Всероссийское общество охраны природы агентству городских новостей «Москва».

Гости фестиваля участвовали в посадке деревьев. По всей России планируется высадить 30 млн саженцев, чтобы восстановить леса, сгоревшие в пожарах 2019 года. Пользователи Сети могли высадить дерево через онлайн-платформу. Для этого требовалось выбрать регион, вид саженца и присвоить ему имя или подарить другу, получив соответствующий сертификат.