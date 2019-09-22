Экологический фестиваль в Парке Горького собрал более 30 тыс гостей
Более 30 тысяч человек посетили Первый московский экологический фестиваль. Мероприятие состоялось в Парке горького в Москве 21 сентября в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес».
«В Парке Горького завершили работу все площадки Первого московского экологического фестиваля. Его посетили более 30 тыс. человек», - сообщили организаторы фестиваля-Всероссийское общество охраны природы агентству городских новостей «Москва».
Гости фестиваля участвовали в посадке деревьев. По всей России планируется высадить 30 млн саженцев, чтобы восстановить леса, сгоревшие в пожарах 2019 года. Пользователи Сети могли высадить дерево через онлайн-платформу. Для этого требовалось выбрать регион, вид саженца и присвоить ему имя или подарить другу, получив соответствующий сертификат.
В рамках фестиваля состоялась с актером и режиссером Владимиром Машковым. Ее участники разработали более тысячи проектных экологических идей по восстановлению леса, улучшению городской среды, совершенствованию работы предпринимателей в экосфере. Также действовали развлекательные и познавательные площадки для взрослых и детей.
Перед гостями выступили IOWA, Елена Темникова, дуэт «Две Маши», Ольга Бузова, Swanky Tunes, «Дискотека Авария» и другие музыканты.
Ранее НСН сообщала о том, как можно присоединиться к использованию «ВКонтакте» приложения «Сохраним лес».
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