Экологическая премия Росприроднадзора для детей вызвала ажиотаж во всём мире
Более 600 творческих работ прислали дети из России и других стран на международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», учреждённую в апреле 2021 года Росприроднадзором. Инициативу поддержала Автономная некоммерческая организация «Центр «Арктические инициативы» - она стала генеральным партнёром проекта. Как отмечает заместитель генерального директора АНО Рустам Романенков, вопросы экологии касаются каждого человека на Земле.
«Не важно, где мы живём, в каких условиях, в какой стране. Мы не могли остаться безучастными к этому проекту – беспрецедентному в своём роде. Такой премии не было до сих пор для детей. Это очень важно, поскольку мы имеем шанс повлиять на целое поколение. Необходимо вовлечь в вопросы экологии детей с самого раннего возраста. Центр арктической инициативы с удовольствием поддержал и профинансировал этот проект, поскольку имеем положительный опыт сотрудничества с Росприроднадзором», - пояснил Рустам Романенков.
По его словам, детско-юношескую премию «Экология – дело каждого» необходимо сделать ежегодным и всенародным проектом.
«Премия – ради премии, это не наш вариант. Она не имеет никакого другого контекста, кроме экологического воспитания, просвещения. Показав пример в этом году, думаю, мы сможем вовлечь крупный бизнес в этот проект, обратить внимание на него потенциальных инвесторов. Центр Арктической инициативы – некоммерческая организация, поэтому нам, в любом случае, необходимо привлекать финансирование для поддержки такого рода проектов».
За полтора месяца со дня старта проекта на соискание премии уже прислано более 600 работ ребятами из России и из-за рубежа, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Радует, что такие темы беспокоят молодёжь. Именно это позволяет вовлекать их не только в экологическую повестку, но и воспитывать чувство экологической ответственности.
Международная премия «Экология – дело каждого» призвана повысить экологическую культуру и сознательность молодого поколения, а также вовлечь школьников и воспитанников специальных учреждений в природоохранную повестку. Наша общая задача сделать планету чище и здоровее. Дети играют здесь ключевую роль, они точно понимают, что хорошо, а что плохо. И зачастую подают пример взрослым, как надо беречь и сохранять природу. И работы, которые присылают ребята, это ярко демонстрируют», - подчеркнула Светлана Радионова.
Международная природоохранная премия рассчитана на детей и подростков от 7 до 16 лет. В рамках проекта участники выкладывают в социальные сети видеоролики своих работ, в которых показывают важность и необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде. Все публикации помечаются специальными хештегами: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.
Работы принимаются по нескольким номинациям. Для участия в проекте необходимо до 1 октября 2021 года подать заявку на официальном сайте: https://экологияделокаждого.рф. Торжественное награждение победителей и лауреатов запланировано в Москве 25 ноября.
В призовом фонде – айфоны, айпады, ноутбуки, интерактивная доска, проектор, денежные сертификаты, сертификат на реализацию эко-проекта, семейная поездка на Черное море. Конкурсанты, одержавшие победу, в том числе и в командных номинациях, отправятся на экологическую смену во Всероссийский лагерь «Орлёнок».
В будущем победители конкурса, возможно, смогут участвовать и в научных экспедициях, например, в Арктику, не исключает замглавы АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
Генеральный партнер проекта - АНО «Центр «Арктические инициативы».
Информационными партнёрами проекта выступили радиостанция «Детское радио», медиахолдинг «FANABI» (Узбекистан).
Также проект поддержали: Всероссийский детский центр «Орлёнок», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ), Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение ЮНАРМИЯ.
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