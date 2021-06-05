Экологическая премия Росприроднадзора для детей вызвала ажиотаж во всём мире

«Не важно, где мы живём, в каких условиях, в какой стране. Мы не могли остаться безучастными к этому проекту – беспрецедентному в своём роде. Такой премии не было до сих пор для детей. Это очень важно, поскольку мы имеем шанс повлиять на целое поколение. Необходимо вовлечь в вопросы экологии детей с самого раннего возраста. Центр арктической инициативы с удовольствием поддержал и профинансировал этот проект, поскольку имеем положительный опыт сотрудничества с Росприроднадзором», - пояснил Рустам Романенков.

По его словам, детско-юношескую премию «Экология – дело каждого» необходимо сделать ежегодным и всенародным проектом.

«Премия – ради премии, это не наш вариант. Она не имеет никакого другого контекста, кроме экологического воспитания, просвещения. Показав пример в этом году, думаю, мы сможем вовлечь крупный бизнес в этот проект, обратить внимание на него потенциальных инвесторов. Центр Арктической инициативы – некоммерческая организация, поэтому нам, в любом случае, необходимо привлекать финансирование для поддержки такого рода проектов».

За полтора месяца со дня старта проекта на соискание премии уже прислано более 600 работ ребятами из России и из-за рубежа, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.



«Радует, что такие темы беспокоят молодёжь. Именно это позволяет вовлекать их не только в экологическую повестку, но и воспитывать чувство экологической ответственности.