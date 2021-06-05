Дети со всего мира присылают работы на эко-премию Росприроднадзора

Главная миссии премии «Экология – дело каждого» – экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью «зелёного» волонтёрства, а также раскрытие талантов детей и подростков. Наша общая задача сделать Планету чище и здоровее. Дети играют здесь ключевую роль, подчеркнула Светлана Радионова.

«Подрастающее поколение точно понимает, что хорошо, а что плохо, и, зачастую, подаёт пример взрослым, как надо беречь и сохранять природу. И работы, которые присылают ребята – яркая тому демонстрация. Например, нам прислали работу в номинацию «юный эко-блогер» из села Карагсок Томской области, где подросток в понятной форме и на простом языке рассказывает сверстникам о Васюганских болотах, рассуждает о том, они полезны или нет, опасен торф, который находится под ними или нет. Радует, что такие темы беспокоят молодёжь», - прокомментировала глава Росприроднадзора.

Светала Радионова призналась, что восхищается чуткостью детей к проблемам природы:

«Нам присылают ролики, рисунки, стихи – они, поверьте, порой пронимают до слёз. И мы хотим, чтобы все эти страшилки, которые, зачастую, являются данностью, остались только на их картинках. Никаких целей устойчивого развития не достичь, пока за окном гниют свалки, а выгода оправдывает жестокость к животным».

Международная природоохранная Премия учреждена Росприроднадзором для детей и подростков от 7 до 16 лет. В рамках проекта «Экология – дело каждого» дети выкладывают в социальные сети творческие работы, в которых раскрывают важность и необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде.

Это рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, организация и реализация акций, флешмобов, проектов и мероприятий экологической направленности. Все публикации помечаются специальными хештегами: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.

Работы принимаются по нескольким номинациям: «Сохраним планету вместе», «Моя эко-семья – моя команда», «Юный эко-блогер», «Эко-тренды», «Эко-школа», «Эко-проект», «Эко-рисунок», «Эко-фокус», «Эко-мультфильм», «Эко-волонтёр», «Юный эко-журналист», «Экология в мире».

Для участия в проекте необходимо до 1 октября 2021 года подать заявку на официальном сайте: https://экологияделокаждого.рф . Торжественное награждение победителей и лауреатов запланировано в Москве 25 ноября.

В призовом фонде – айфоны, айпады, ноутбуки, интерактивная доска, проектор, денежные сертификаты, сертификат на реализацию эко-проекта, семейная поездка на Черное море. Конкурсанты, одержавшие победу, в том числе и в командных номинациях, отправятся на экологическую смену во Всероссийский лагерь «Орлёнок».

Генеральный партнер проекта - АНО «Центр «Арктические инициативы».

Информационными партнёрами проекта выступили радиостанция «Детское радио», медиахолдинг «FANABI» (Узбекистан).

Также проект поддержали: Всероссийский детский центр «Орлёнок», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ), Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение ЮНАРМИЯ.

