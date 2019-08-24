Экологи выступили за создание туристической полиции на Байкале
Представительница Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» заявила в эфире НСН, что создание такой структуры давно назрело.
Создать на Байкале туристическую полицию рекомендовал правительству Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Эта структура в занималась бы контроле за соблюдением туристического и природоохранного законодательства в окрестностях озера, которое признано всемирным наследием ЮНЕСКО. По данным правозащитников, экологическая ситуация вокруг Байкала резко ухудшилась в последние пять лет.
Руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова заявила в эфире НСН, что создание такой структуры давно назрело.
«На Байкале не хватает контроля. У нас есть неплохое законодательство, которое бы защищало Байкал, но не хватает надзорно-контрольных органов. За каждым туристом, за тем, как организованы места отдыха тот же Росприроднадзор не в состоянии уследить. Предполагаю, что эта туристическая полиция будет заниматься вопросами чистоты. Если она еще обеспечит контроль за туристическими базами, лагерями, то это очень хорошая инициатива, которая поможет нашей организации «Сохраним Байкал». У нас одна из основных функций как раз просветительская. Мы рассказываем, как вести себя на Байкале, занимаемся сбором мусора. И по нашему опыту работы, этой контролирующей функции действительно не хватало», - объяснила она.
Ранее Маргарита Морозова рассказала НСН, почему над Байкалом нависла угроза получить статус объекта всемирного наследия в опасности.
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