Экологи выступили за создание туристической полиции на Байкале

Создать на Байкале туристическую полицию рекомендовал правительству Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Эта структура в занималась бы контроле за соблюдением туристического и природоохранного законодательства в окрестностях озера, которое признано всемирным наследием ЮНЕСКО. По данным правозащитников, экологическая ситуация вокруг Байкала резко ухудшилась в последние пять лет.

Руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова заявила в эфире НСН, что создание такой структуры давно назрело.