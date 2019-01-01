РЖД вынуждает ЮНЕСКО спасать Байкал от вырубки лесов

Разрешить РЖД сплошные вырубки леса в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (но вне границ особо охраняемых зон) намерено правительство РФ. Как сообщает РБК, соответствующие поправки в закон «Об охране озера Байкал» подготовлены кабмином. Необходимость разрешения на вырубку аргументируют планирующимся расширением Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Если поправки будут приняты, Байкал может получить нелестный статус объекта культурного наследия в опасности, заявила в эфире НСН руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.

«Здесь нужно посмотреть, не противоречит ли это положениям ЮНЕСКО об охране озера Байкал. Но в целом, любое послабление экологического законодательства для объектов всемирного наследия — это печальный факт. ЮНЕСКО уже много раз порывалось поставить вопрос о присвоении Байкалу статуса объекта наследия в опасности. Думаю, если будут такие подвижки в законодательстве, это станет ещё одним поводом получить нам такой неприятный для РФ статус», — заявила Морозова.