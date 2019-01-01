РЖД вынуждает ЮНЕСКО спасать Байкал от вырубки лесов
Эколог рассказала НСН, что любые смягчения экологического законодательства являются поводом для беспокойства защитников природы.
Разрешить РЖД сплошные вырубки леса в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (но вне границ особо охраняемых зон) намерено правительство РФ. Как сообщает РБК, соответствующие поправки в закон «Об охране озера Байкал» подготовлены кабмином. Необходимость разрешения на вырубку аргументируют планирующимся расширением Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Если поправки будут приняты, Байкал может получить нелестный статус объекта культурного наследия в опасности, заявила в эфире НСН руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.
«Здесь нужно посмотреть, не противоречит ли это положениям ЮНЕСКО об охране озера Байкал. Но в целом, любое послабление экологического законодательства для объектов всемирного наследия — это печальный факт. ЮНЕСКО уже много раз порывалось поставить вопрос о присвоении Байкалу статуса объекта наследия в опасности. Думаю, если будут такие подвижки в законодательстве, это станет ещё одним поводом получить нам такой неприятный для РФ статус», — заявила Морозова.
Не меньше вопросов вызывает и экономическая необходимость в вырубке леса вокруг озера, добавила собеседница НСН. По её словам, даже основное строительство Байкало-Амурской магистрали, завершившееся ещё в советские годы, не принесло тех плодов, которых ожидали от этого масштабного проекта.
«Конечно, нарушения для экологии будут, безусловно, но насколько это экономически оправдано, большой вопрос. Есть уже существующие участки БАМа, и к ним уже все привыкли. Но мы понимаем, что первозданность Байкала от этого пострадала, к тому же, БАМ построен был, а глобального социально-экономического эффекта развития не получилось. Насколько мне известно, в полном объёме, как планировалось, функции стройки века, БАМ не выполнял», — напомнила Морозова.
Ранее в эфире НСН депутат Госдумы и представитель Русского географического общества поспорили, что важнее: байкальские леса или стратегический транспортный коридор через Сибирь.
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