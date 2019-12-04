Экологи обнаружили лазейку в законопроекте, позволяющую строительство на Байкале
Руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» в эфире НСН заявила, что нельзя полностью отменять экологическую экспертизу при строительстве в зоне Байкала.
Госдума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который отменяет проведение государственной экологической экспертизы при строительстве ряда социальных объектов на Байкале. Список соответствующих объектов социальной направленности определит правительство РФ. Отмечается, что документ призван упростить строительство и реконструкцию таких строений в границах Байкальской природной территории (БПТ).
Руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова в беседе с НСН заявила, что полная отмена экологических процедур недопустима на территории БПТ.
«Какой бы ни был социальный объект, совсем без экологической процедуры строить нельзя. Возможно, какой-то упрощённый режим, но полностью отменять, это, конечно, не следует… Именно непосредственно на Байкале и рядом на берегах хотя бы не менее 10 км береговой линии», - уточнила Морозова.
Напомним, в Байкальскую природную территорию входят зоны, которые прилегают к озеру шириной до 200 км.
Собеседник НСН отметила, что строительство больниц, школ и детских садов, конечно, упростит жизнь населения. Ведь, сейчас «в байкальских деревнях жизнь кипит, а социальные объекты весьма старые» и нуждаются в реконструкции. Но «российское законодательство, изобретательность народа, нечистоплотность чиновников и неискоренимая коррупция» оставляют риски того, «что будут найдены лазейки в этом законе».
Документ также установит изменения в Градостроительный кодекс для упрощения процедуры подачи заявок для проведения экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на Байкале.
С диаметрально противоположным закону предложением выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия», которые призвали ужесточить требования к строительству любых объектов вблизи озера.
Ранее руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности En+ Group Светлана Чекалина на пресс-конференции «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?» в пресс-центре НСН рассказала о несанкционированных свалках на берегах Байкала.
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