Экологи обнаружили лазейку в законопроекте, позволяющую строительство на Байкале

Госдума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который отменяет проведение государственной экологической экспертизы при строительстве ряда социальных объектов на Байкале. Список соответствующих объектов социальной направленности определит правительство РФ. Отмечается, что документ призван упростить строительство и реконструкцию таких строений в границах Байкальской природной территории (БПТ).

Руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова в беседе с НСН заявила, что полная отмена экологических процедур недопустима на территории БПТ.

«Какой бы ни был социальный объект, совсем без экологической процедуры строить нельзя. Возможно, какой-то упрощённый режим, но полностью отменять, это, конечно, не следует… Именно непосредственно на Байкале и рядом на берегах хотя бы не менее 10 км береговой линии», - уточнила Морозова.

Напомним, в Байкальскую природную территорию входят зоны, которые прилегают к озеру шириной до 200 км.