Эколог заявил, что реки в регионах РФ после паводка не смогут очистить

Реки в российских регионах после паводка не смогут очистить от загрязнений, подобные мощности отсутствуют, заявил научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка. Кроме того, по течению реки Тобол идет большой массив воды, образующийся из-за перепада уровня воды в Звериноголовском округе и Кургане. Акшинцев отметил, что реки после паводка будут крайне загрязнены.