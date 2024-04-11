Эколог заявил, что реки в регионах РФ после паводка не смогут очистить
Если жители захотят убедиться в качестве воды в реках для купания, им придется самим вызывать мобильную полевую лабораторию, отметил в эфире НСН Артем Акшинцев.
Реки в российских регионах после паводка не смогут очистить от загрязнений, подобные мощности отсутствуют, заявил научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка. Кроме того, по течению реки Тобол идет большой массив воды, образующийся из-за перепада уровня воды в Звериноголовском округе и Кургане. Акшинцев отметил, что реки после паводка будут крайне загрязнены.
«Процедуры такой мощности (очистные процедуры рек – ред. НСН) сейчас мы проводить не умеем. Все это вымывается дальше, попадает в моря и океаны. Очищать речку… Мы Волгу не можем до конца очистить, сколько лет уже пытаемся. Нужно понимать, что лишь малую речку можно очистить. Если хочется удостовериться, то можно будет вызвать мобильную полевую лабораторию, найти в интернете, которая приедет и замерит в любом прудике содержание чего-либо, чтобы проверить, можно ли купаться. Это именно частная инициатива… Слишком большие масштабы», – сказал Акшинцев.
Эколог отметил, что из-за паводка огромное количество мусора и удобрений вымываются из почв, попадая в реки.
«Для экологической обстановки такие паводки сложны, потому что это непривычное воздействие. Даже в период половодья огромное количество мусора и удобрений вымываются из почв, попадают в водотоки дальше в реки и моря. Кроме того, крайне опасно затопление скотомогильников, особенно экстренных, потому что все это выходит наружу», – резюмировал собеседник НСН.
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самой сложной ситуация остается в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Также в регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По данным правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей, передает «Радиоточка НСН».
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