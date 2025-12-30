Россиянам рассказали о мерах безопасности при использовании пиротехники
Приобретать пиротехнику следует исключительно в специализированных магазинах при наличии соответствующего сертификата. Об этом RT рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
Он отметил, что перед покупкой нужно внимательно осмотреть упаковку, а перед использованием изучить инструкцию и строго её соблюдать.
По словам эксперта, запускать фейерверки должны трезвые граждане и только в разрешённых местах. Запуск рядом с жилыми домами, под проводами и рядом с деревьями» запрещён.
Щетинин подчеркнул, что если фейерверк не сработал, то сразу подходить к нему не следует.
«Нужно выждать как минимум 10−15 минут, потом желательно положить фейерверк в какую-то ёмкость с водой и после того, как он промокнет, можно будет его утилизировать», — заключил он.
Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков заявил, что за запуск фейервеков во дворе можно получить штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военный эксперт напомнил европейцам, куда долетает «Орешник»
- Выпуск в России 50 самолетов за два года сочли фантастикой
- Виновных в хищении 500 млн рублей у Минобороны отправили в колонию
- Россиянам рассказали о мерах безопасности при использовании пиротехники
- Родившихся в Крыму или на Донбассе россиян перестали пускать в Грузию
- От «Хозяйки нейросети» до «Новоселья»: Какие телепрограммы покажут под Новый год
- Лидер группы The Hatters поделился главными воспоминаниями из 2025 года
- Психолог рассказала, какие подарки могут навредить детям
- ФСБ сорвала попытку подрыва на газовой инфраструктуре в Кабардино-Балкарии
- Директор «Ленинграда» назвал «ханжеством» жалобы на мат в песнях Шнурова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru