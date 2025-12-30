Россиянам рассказали о мерах безопасности при использовании пиротехники

Он отметил, что перед покупкой нужно внимательно осмотреть упаковку, а перед использованием изучить инструкцию и строго её соблюдать.

По словам эксперта, запускать фейерверки должны трезвые граждане и только в разрешённых местах. Запуск рядом с жилыми домами, под проводами и рядом с деревьями» запрещён.

Щетинин подчеркнул, что если фейерверк не сработал, то сразу подходить к нему не следует.

«Нужно выждать как минимум 10−15 минут, потом желательно положить фейерверк в какую-то ёмкость с водой и после того, как он промокнет, можно будет его утилизировать», — заключил он.

Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков заявил, что за запуск фейервеков во дворе можно получить штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

